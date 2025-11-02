Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    2 Nov 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:25 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ചളിക്കുളത്തിൽ ചാടി രാഹുൽ

    Rahul mud pond
    Listen to this Article

    ബെ​ഗു​സ​രാ​യ് (ബി​ഹാ​ർ): തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ, ച​ളി നി​റ​ഞ്ഞ കു​ള​ത്തി​ൽ ചാ​ടി ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ബെ​ഗു​സ​രാ​യ് ജി​ല്ല​യി​ൽ റാ​ലി​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത ശേ​ഷം വി​കാ​സ്ശീ​ൽ ഇ​ൻ​സാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി (വി.​ഐ.​പി) നേ​താ​വ് മു​കേ​ഷ് സാ​ഹ്നി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കാ​ണാ​ൻ സ​മീ​പ​ത്തെ ജ​ലാ​ശ​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സം​വ​ദി​ച്ചു. തോ​ണി​യി​ൽ ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​​​ന്റെ ന​ടു​വി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​കേ​ഷ് സാ​ഹ്നി വ​ല​വീ​ശി.

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ സാ​ഹ്നി​യു​ടെ മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം ക​ണ്ട് ആ​വേ​ശം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ തോ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ച​ളി​നി​റ​ഞ്ഞ വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ സാ​ഹ്നി​യും ചാ​ടി.

    ചു​റ്റും കൂ​ടി​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി രാ​ഹു​ൽ കു​റ​ച്ചു നേ​രം സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ വി​ഡി​യോ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി. ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​ങ്കു​​വെ​ച്ചു.

    Show Full Article
