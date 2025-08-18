Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:08 AM IST

    ആവേശത്തിൽ ബിഹാർ ജനത; രാഹുലിന്‍റെ ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക്

    Rahul Gandhi, Vote Adhikar Yatra
    രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ട് അധികാർ യാത്രയിൽ

    റോഹ്ത്തക്ക് (ബിഹാർ): വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​ക്കും എ​സ്.ഐ.ആ​റി​നും എ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ബി​ഹാ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക്. രാവിലെ കുതുംബയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു. ഔറംഗബാദ്, ദിയോ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന യാത്ര വൈകിട്ടോടെ ഗുരാരുവിൽ സമാപിക്കും.

    രാവിലെ ദേവകുണ്ഡിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് രാഹുൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ അളവറ്റ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും ബിഹാറിൽ 'വോട്ട് മോഷണം' നടത്താനും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാനും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    ഞായറാഴ്ച ബിഹാറിലെ സാ​സാ​റാ​മി​ൽ നിന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ലാലു പ്രസാദ് യാദവും ചേർന്നാണ് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. വൻ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നലത്തെ യാത്ര റോഹ്ത്താസിൽ സമാപിച്ചു.

    16 ദി​വ​സം​ കൊ​ണ്ട് 1300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ണ്ടു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര 24 ജില്ലകളിലൂടെയും 60 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകും. സാ​സാ​റാം, ഔറംഗബാദ്, നളന്ദ, ഗയ, നവാഡ, ജാമുയി, ലഖിസരായ്, ഷേഖ് പുര, മുംഗർ, ഭഗൽപുർ, കാതിഹാർ, പുർണിയ, അരാരിയ, സോപോൾ, മധുബനി, ധർഭംഗ, മുസാഫർപുർ, സീതാമാർഗ്, മോത്തിഹാരി, പശ്ചിമ ചമ്പാരൻ, ഗോപാൽഗഞ്ച്, സിവാൻ, സരൺ, ഭോജ്പുർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് യാത്ര കടന്നു പോകുന്നത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പ​ട്ന​യി​ലെ ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​ന​ത്ത് ഇൻഡ്യ സഖ്യ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മ​ഹാ​റാ​ലി​യോ​ടെ പദയാത്ര സ​മാ​പി​ക്കും.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും​ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് കോൺഗ്രസ് ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്. ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 65 ലക്ഷം പേരുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ മരിച്ചവരെന്ന് വിലയിരുത്തി ഒഴിവാക്കിയ വോട്ടർമാർക്കൊപ്പം ചായ കുടിച്ചാണ് പോരാട്ടത്തിന് രാഹുൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജൂലൈ ഏഴിന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച രാഹുൽ വോട്ട് കൊള്ള ആരോപണം വിശദീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നവംബറിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബിഹാറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര തുടങ്ങിയത്.



