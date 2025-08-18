Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 18 Aug 2025 6:44 AM IST
    സ്വന്തം യാത്ര ഇൻഡ്യയുടേതാക്കി രാഹുൽ

    സഖ്യകക്ഷികളെ ​ചേർത്തുനിർത്തി
    സ്വന്തം യാത്ര ഇൻഡ്യയുടേതാക്കി രാഹുൽ
    ഭാ​ര​ത് ജോ​ഡോ യാ​ത്ര​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​​ള്ള ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’ ഇ​ൻ​ഡ്യ​യു​ടേ​താ​ക്കി മാ​റ്റി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ബി​ഹാ​റി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​യാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന്റെ ലാ​ലു​പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​നെ​യും തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​നെ​യും മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ഇ​ൻ​ഡ്യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളെ കൂ​ടെ നി​ർ​ത്തി മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​മാ​ക്കി യാ​ത്ര​യെ മാ​റ്റാ​ൻ രാ​ഹു​ലി​നാ​യി. സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്തും അ​വ​രോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചു​മാ​ണ് യാ​ത്ര മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി സാ​ക്ഷ്യം​നി​ന്നു.

    എ​ല്ലാം തേ​ജ​സ്വി​യോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ

    ലാ​ലു​പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വും തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം അ​വ​രോ​ടു കൂ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് ആ​രൊ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​പോ​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​ക​ട്ടെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും. തേ​ജ​സ്വി എ​ത്തും മു​മ്പ് ക​ന​യ്യ കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തേ​ജ​സ്വി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. പ​പ്പു യാ​ദ​വി​ന് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. മു​ഖ്യ സ​ഖ്യ ക​ക്ഷി​ക്ക് അ​നി​ഷ്ട​മാ​യ​തൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.

    രാ​ഹു​ലി​നെ ഇ​രു​ത്തി ജീ​പ്പ് ഓ​ടി​ച്ച് തേ​ജ​സ്വി

    മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് ലാ​ലു​പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് വേ​ദി​യി​ലും രാ​ഹു​ലി​നെ ഇ​രു​ത്തി ജീ​പ്പോ​ടി​ച്ച് തേ​ജ​സ്വി വേ​ദി​ക്ക് താ​ഴെ​യും വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​തു കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    "ബ​ഡേ ഭാ​യ്" എ​ന്ന് തേ​ജ​സ്വി രാ​ഹു​ലി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത് ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്- ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​തി​രേ​റ്റ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് മോ​ദി​യു​ടെ മൂ​ക്കി​ന് താ​ഴെ സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ കാ​ണി​ച്ച ധൈ​ര്യ​ത്തെ തേ​ജ​സ്വി മു​ക്ത​ക​ണ്ഠം പ്ര​ശം​സി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ജ​യാ​ര​വം മു​ഴ​ക്കി. യാ​ത്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴും ഇ​ട​തും വ​ല​തു​മാ​യി രാ​ഹു​ലും തേ​ജ​സി​യും വാ​ഹ​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​റി​യാ​ണ് യാ​ത്ര ന​യി​ച്ച​ത്.

    ‘വാ​രാ​ണ​സി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ എം.​പി​’യാ​യി അ​ജ​യ് റാ​യ്

    വോ​ട്ടു ചോ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട സാ​സാ​റാ​മി​ലെ സു​അ​ർ എ​യ​ർ സ്ട്രി​പ്പി​ലെ വേ​ദി​യി​ൽ വാ​രാ​ണ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ശ​രി​ക്കും ജ​യി​ച്ച എം.​പി ആ​യി​ട്ടാ​ണ് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ജ​യ് റാ​യി​യെ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ച​ത്.

    നീ​ണ്ട ക​ര​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ​ദ​സ്സ് അ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. വോ​ട്ടു​ചോ​ർ എ​ന്ന് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ വി​ളി​ച്ച അ​ജ​യ് റാ​യ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ടു ക​ള്ള​ന്മാ​രെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ള്ള​ന്മാ​രെ​യും ത​ങ്ങ​ൾ തോ​ൽ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അസ്തിത്വ പോരാട്ടം -തേജസ്വി യാദവ്

    അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന​ല്ല, അ​സ്തി​ത്വ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യെ​ന്ന് ബി​ഹാ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ്. വോ​ട്ടു മോ​ഷ​ണ​മ​ല്ല, വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​യാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കൊ​ള്ള​ക്കാ​രെ പാ​ഠം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും തേ​ജ​സ്വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി - ഖാ​ർ​ഗെ

    വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​വോ​ളം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ​ത്തി ആ​ശം​സ​ നേർന്ന് പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രാ​ജ്യ​സ​ഭാ അം​ഗം പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റും എ​ത്തി. സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ കൂ​ടി അ​ണി​നി​ര​ന്ന വേ​ദി​യി​ൽ ബീ​ഹാ​റി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്ക​ല്ല, മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഈ ​യാ​ത്ര​യെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യാ​ത്ര മ​ഹാ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ -എം.​എ​ൽ നേ​താ​വ് ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ഭ​ട്ടാ​ചാ​ര്യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

