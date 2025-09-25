Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:15 AM IST

    രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടാകും, ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലൊതുങ്ങില്ല, വരുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ് -കോൺഗ്രസ്

    text_fields
    bookmark_border
    രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടാകും, ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലൊതുങ്ങില്ല, വരുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ് -കോൺഗ്രസ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ടു​ചോ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വി​ശാ​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യി​ൽ ധാ​ര​ണ. വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്‍ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ത് ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബി​ലൊ​തു​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും പ്ലൂ​ട്ടോ​ണി​യം ബോം​ബ് കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വി​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൗ​നം ല​ജ്ജാ​ക​ര​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ ന​യം ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​കം​കൂ​ടി​യാ​യ പ​ട്ന​യി​ലെ സ​ദ​ഖാ​ത്ത് ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക സ​മി​തി​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വൃ​ത്തി​കെ​ട്ട ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മ​തി ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യെ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ബി​ഹാ​റി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി, ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​മെ​മ്പാ​ടും ഒ​രു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണം എ​ന്നാ​ൽ ദ​ലി​ത​ർ, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, ദു​ർ​ബ​ല​ർ, ദ​രി​ദ്ര​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ റേ​ഷ​ൻ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, പ​രീ​ക്ഷ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2025ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബി​ഹാ​റി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഴി​മ​തി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘വോട്ടുകൊള്ള പിടിച്ചപ്പോൾ പൂട്ടിടുന്ന ഗ്യാനേഷ് ജി’

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള പി​ടി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഒ​രു പൂ​ട്ടി​ടു​ന്ന കാ​ര്യം മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ചി​ന്തി​ക്കൂ​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. അ​ല​ന്ദി​ലെ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ വ്യാ​ജ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ‘ഇ- ​ഒ​പ്പ്’ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പ​രി​ഹാ​സം.

    വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക സി.​ഐ.​ഡി ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട തെ​ളി​വു​ക​ൾ എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു.രാ​ഹു​ൽ കു​റി​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ: ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രു പൂ​ട്ടി​ടു​ന്ന കാ​ര്യം താ​ങ്ക​ൾ ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​നി ഞ​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കാ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടും. അ​തി​നാ​ൽ പ​റ​യൂ സി.​ഐ.​ഡി​ക്ക് എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് താ​ങ്ക​ൾ തെ​ളി​വ് ന​ൽ​കു​ക?’’

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiaRahul GandhiCongressVote Chori
    News Summary - Rahul Gandhi Will Release 'Plutonium Bomb' On Vote Theft Allegations, Says Congress
    Similar News
    Next Story
    X