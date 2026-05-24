രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്ത് അരാജകത്വവും കലാപവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബി.ജെ.പി
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്ത് അരാജകത്വവും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. വർധിച്ചു വരുന്ന സാമ്പത്തിക അസംതൃപ്തി കാരണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സർക്കാർ താഴെവീഴുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസ്താവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണവുമായി രംഗത്തുവന്നത്.
ബി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവും എം.പിയുമായ സംപിത് പത്രയും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനമല്ലെന്നും, മറിച്ച് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ വിദേശ ശക്തികളുടെ അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ആഗോള ശതകോടീശ്വരനായ ജോർജ്ജ് സോറോസിനെപ്പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ "യജമാനന്മാരുടെ" നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും സംപിത് പത്ര ആരോപിച്ചു].
കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബി.ജെ.പിയെയും നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പരാജയഭീതി കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന "ടൂൾകിറ്റ് ഗ്യാങ്ങും" രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ ആരോപിച്ചു.
