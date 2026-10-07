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    ഉ​ന്നം മോ​ദി​യി​ലേ​ക്കും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ

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    ഉ​ന്നം മോ​ദി​യി​ലേ​ക്കും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കും വ​രെ പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം, പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്നം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യി​ലേ​ക്കും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി.

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ‘‘ഏ​റ്റ​വും പ​വി​ത്ര​മാ​യ ഘ​ട​ക​ത്തെ’’ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, അ​മി​ത് ഷാ, ​മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​ത്, ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നീ നാ​ലു​പേ​രെ​യും നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യും ഭ​യ​വും മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വീ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’​യി​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ന് ഇ​വ​ർ വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും സ​മ​ര​വേ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആകാശവാണി ഭവനിലെ മിന്നൽ സമരം ; രാഹുലിനും പ്രിയങ്കക്കുമെതിരെ കേസ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ​തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​ക്കും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എം.​പി​മാ​ർ​​ക്കു​മെ​തി​രെ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​കാ​ശ​വാ​ണി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ആ​രോ​പി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രെ പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​കാ​ശ​വാ​ണി ഭ​വ​ന്റെ വ​ള​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച ഇ​വ​രെ രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് നീ​ക്കി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മാ​ർ​ച്ചി​ന് അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന നി​ല ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​മാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​ന് സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും എം.​പി​മാ​രും ശാ​ഠ്യം പി​ടി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്, ഭ​യ​ന്നും പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യും നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Rahul Gandhi Targets Modi and RSS Over Vote Theft
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