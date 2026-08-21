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    India
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 1:05 PM IST

    വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലെ പെല്ലറ്റ് ആക്രമണം: ഇരയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം

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    Rahul gandhi protest
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    ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് നടത്തിയ പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാവിനൊപ്പം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സംഭവത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്.

    പരാതിയിൽ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പൊലീസ് സ്​റ്റേഷന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാവും കുടുംബവും പ്രതിഷേധത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ സുരക്ഷാസേന അമിതബലം പ്രയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡൽഹി പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്ക് പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലെ ഒരു രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ രേഖയിൽ ശരീരത്തിൽ പെല്ലറ്റ് കഷണങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

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    TAGS:Pellet Gun Attackdelhi policeRahul GandhiCongressCJP Protest
    News Summary - Rahul Gandhi Stages Dharna Over Pellet Gun Case FIR
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