    India
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:23 AM IST

    കരൂർ ദുരന്തം: സ്റ്റാലിനേയും വിജയ് യേയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

    കരൂർ ദുരന്തം: സ്റ്റാലിനേയും വിജയ് യേയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
    ന്യൂഡൽഹി: കരൂരിൽ ടി.വി.കെ റാലിക്കിടെ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിനേയും ടി.വി.കെ അധ്യക്ഷൻ വിജയിയേയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാഹുലുമായി സംസാരിച്ച വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ച് എക്സിൽ സ്റ്റാലിന്റെ കുറിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജയ് ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല.

    സ്റ്റാലിനോട് ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ചികിത്സയിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനമറിയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ആത്മാർഥമായ പ്രതികരണം നടത്തിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. സ്റ്റാലിനെ വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടി.വി.കെ അധ്യക്ഷൻ വിജയിയുമായും രാഹുൽ സംസാരിച്ചു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ മരണത്തിൽ രാഹുൽ വിജയിയെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

    കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ വീണ്ടും ഉയർന്നു; മരിച്ചത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 65കാരി, വി​ജ​യ്‌​യെ ​​അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യം

    ക​രൂ​ർ: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ക​രൂ​രി​ൽ ടി.​വി.​കെ നേ​താ​വും ന​ട​നു​മാ​യ വി​ജ​യ് യു​ടെ റാലിക്കി​ടെ തി​ക്കും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 41 ആ​യി ഉയർന്നു. 65കാരിയായ സുഗുണയാണ് മരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തി​ക്കും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സുഗുണ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

    അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളും 18 സ്ത്രീ​ക​ളും 14 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പരിക്കേറ്റ 116 പേ​ർ ക​രൂ​രി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​കയാണ്. ചി​ല​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. മ​രി​ച്ച 40 പേ​രി​ൽ 33 പേ​ർ ക​രൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ആ​റു​വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    അതേസമയം, ദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കാം​ഗ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ക​രൂ​ർ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്തെ പൊ​തു​യോ​ഗ സ്ഥ​ല​വും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

