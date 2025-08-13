Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:36 PM IST

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ‘മരിച്ചവർ​ക്ക്’ ഒപ്പം ചായ കുടിച്ച് രാഹുൽ

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ‘മരിച്ചവർ​ക്ക്’ ഒപ്പം ചായ കുടിച്ച് രാഹുൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ‘മ​രി​ച്ച​വ​ർ’ എ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​വ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ സ​ന്ദ​ർ​​ശി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്, മ​രി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ ഏ​ഴു പേ​ർ രാ​ഹു​ലി​നെ കാ​ണാ​​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ത​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ന​ന്ദി​യെ​ന്ന് ഇ​വ​രു​ടെ ചി​ത്രം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

