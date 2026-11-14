ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി; ഭാരത ഉച്ചകോടിയിൽ പാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം

ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി; ഭാരത ഉച്ചകോടിയിൽ പാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കംtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഭാരത ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപന സെഷന് മുന്നോടിയായി ഹൈദരാബാദിലെ ജയഭേരി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുമായി (ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയോ ആപ്പുകളിലൂടെയോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ) രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
നിർമിത ബുദ്ധി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ലിംഗനീതി, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ യുവജന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഹൈദരാബാദ് അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ഏഴ് അന്താരാഷ്ട്ര പാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് സമാന്തരമായി ഭാവി നഗരം, നഗരവത്കരണം, സാമ്പത്തിക നീതി എന്നിവ മുൻനിർത്തി ‘തെലങ്കാന റൈസിങ്’ എന്ന പേരിൽ തെലങ്കാനക്കായി നാല് പാനൽ ചർച്ചകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹൈടെക്സിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘ഇന്ത്യയും ലോകവും’ പ്രദർശനവും ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്.
ദ്വിദിന ഉച്ചകോടിയിൽ 70 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, ചിന്തകന്മാർ എന്നിവരടക്കം 1000ത്തോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ലുല ഡിസിൽവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എഡ്വേർഡോ സെനറ്റോ, ബ്രിട്ടീഷ് ലേബർ പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം കാറ്റ് ആർനോൾഡ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ദേശീയ അസംബ്ലി അംഗം ആൻഡിസിവെ കുംബാക, പോർചുഗീസ് മന്ത്രി മരിയ ജാവോ, ജസാലി സറാസുവ (മെക്സികോ) ആലീസ് ബർണാഡ്(പോർചുഗൽ) തുടങ്ങി നിരവധി അന്തർദേശീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം വിവിധ സെഷനുകളിൽ സംസാരിച്ചു.
ഇന്ന് സമാപന സെഷനിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ആഗോള ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പുതിയ ലോകക്രമവും ചർച്ച ചെയ്ത് ‘നമ്മുടെ ലോകം’ എന്ന ആഗോള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പുതിയൊരു ചിന്താവേദിക്ക് ഉച്ചകോടി രൂപം നൽകും.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 80ാം വാർഷികത്തിന്റെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 137ാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ‘പുതിയൊരു ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കുക’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഈ ആഗോള സംഗമത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെലങ്കാന സർക്കാർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.