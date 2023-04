രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കിടയിലെയും വീട്ടിലെയും മികച്ച പാചകക്കാരെ വെളിപ്പെടുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കിടയിലെയും സ്വന്തം വീട്ടിലെയും മികച്ച പാചകക്കാരെ വെളിപ്പെടുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഒരു യു ട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഹാര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവാണ് മികച്ച രീതിയിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന നേതാവെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ അഭിപ്രായം. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധിയാണ്. എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നാൽ, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പ്രിയങ്കയാണ്. താൻ മൂന്നാമതേ വരൂവെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തിലെ തന്‍റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. രാവിലെ കാപ്പിയും വൈകുന്നേരം ചായയുമാണ് കുടിക്കാറുള്ളത്. ഫ്രഞ്ച് ഭക്ഷണത്തേക്കാള്‍ ഇഷ്ടം ഇന്ത്യന്‍ ഭക്ഷണമാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ സ്പൈസിയേക്കാള്‍ മധുരമുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ ജമാമസ്ജിദ് പ്രദേശവും ബംഗാളി മാർക്കറ്റും സന്ദർശിച്ച രാഹുൽ അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ രുചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Show Full Article

