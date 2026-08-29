'സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകമല്ല, ഖാർഗെക്കെതിരായ അക്രമമാണ് പ്രധാനം'; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി

'സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകമല്ല, ഖാർഗെക്കെതിരായ അക്രമമാണ് പ്രധാനം'; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെയും ഓർമകുറിപ്പുകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളേക്കാൾ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ നിലകൊള്ളാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന പരാമർശങ്ങൾ ബിജെപിയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ചർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ വീണുപോകാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും, അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹൽദ്വാനിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത റാലിക്ക് പിന്നാലെ വേദിയിൽ 'ശുദ്ധീകരണ' പൂജ നടത്തിയ ബിജെപി നടപടിയെ 'തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ മറ്റൊരു രൂപം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് മറ്റു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. "ഇതൊരു ശ്രദ്ധതിരിക്കൽ തന്ത്രം മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുസ്തക വിവാദത്തിൽ ഒരു താൽപ്പര്യവുമില്ല; ഖാർഗെജിക്കെതിരെ നടന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിലാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ. അദ്ദേഹം അർഹമായ നീതി ലഭിക്കണം," എന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.
സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോങ്ങിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് നവംബർ 10-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ, ഉള്ളടക്കത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെച്ചൊല്ലി പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയെന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകർ തങ്ങളല്ലെന്നും അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞദിവസം വിശദീകരണക്കുറിപ്പും ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വ്യക്തിപരമായ പുസ്തക ചർച്ചകളേക്കാൾ ഖാർഗെയ്ക്കെതിരായ ജാതീയ വിവേചനത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയത്.
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