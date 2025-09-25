Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:27 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:28 PM IST

    രാഹുലിന്‍റെ ‘ഹൈഡ്രജൻ ബോംബി’ന് പിന്നാലെ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്’; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേട് പുറത്തുവിടുമെന്ന്

    രാഹുലിന്‍റെ ‘ഹൈഡ്രജൻ ബോംബി’ന് പിന്നാലെ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്’; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേട് പുറത്തുവിടുമെന്ന്
    ആദിത്യ താക്കറെ

    മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേട് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ശിവസേന (ഉദ്ധവ് വിഭാഗം) എം.എൽ.എ ആദിത്യ താക്കറെ. ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കി’ന്‍റെ സമയം ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും ആദിത്യ താക്കറെ ഇന്ത്യ ടുഡേ കോൺക്ലേവിൽ പറഞ്ഞു. ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്’ പൊട്ടിക്കുമെന്ന പരാമർശം നടത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് താക്കറെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് പരാമർശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

    “കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വർധന, വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ചിലയിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത്, ബൂത്തുകളിലെ ക്രമക്കേട് എന്നിവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കത്തുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൈകാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത സമ്മേളനം നടത്തും” -ആദിത്യ താക്കറെ പറഞ്ഞു.

    നേരത്തെ രാജ്യവ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന് കാണിച്ച് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ട് ചോരി പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ബിഹാറിൽ അനധികൃതമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് നീക്കിയെന്നും കർണാടകയിലെ അലന്ദ് മണ്ഡലത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്നും വ്യത്യസ്ത വാർത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ തെളിവ് നിരത്തി രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ച് രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ രാഹുലോ കോൺഗ്രസോ തയാറായിട്ടില്ല. വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടാകുമെന്നും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

    വോ​ട്ടു​ചോ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വി​ശാ​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യി​ൽ ധാ​ര​ണയായിട്ടുണ്ട്. വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്‍ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ത് ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബി​ലൊ​തു​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും പ്ലൂ​ട്ടോ​ണി​യം ബോം​ബ് കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൗ​നം ല​ജ്ജാ​ക​ര​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ ന​യം ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​കം​കൂ​ടി​യാ​യ പ​ട്ന​യി​ലെ സ​ദ​ഖാ​ത്ത് ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക സ​മി​തി​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വൃ​ത്തി​കെ​ട്ട ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മ​തി ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യെ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ബി​ഹാ​റി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി, ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​മെ​മ്പാ​ടും ഒ​രു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണം എ​ന്നാ​ൽ ദ​ലി​ത​ർ, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, ദു​ർ​ബ​ല​ർ, ദ​രി​ദ്ര​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ റേ​ഷ​ൻ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, പ​രീ​ക്ഷ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2025ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബി​ഹാ​റി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഴി​മ​തി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

