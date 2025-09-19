Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right"സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു;...
    India
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:58 AM IST

    "സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു; ജനം വേണ്ടത് ചെയ്യും"

    text_fields
    bookmark_border
    സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു; ജനം വേണ്ടത് ചെയ്യും
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി : സം​ഘ​ടി​ത ഹൈ​ടെ​ക് വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട താ​ങ്ക​ൾ ഇ​തു​മാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​തി​ന് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ന്റെ പ​ണി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ലാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ണം. ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി​യാ​യ പൗ​ര​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’​യെ തു​റ​ന്നു കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സ​ത്യം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ജ​നം വേ​ണ്ട​ത് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ

    രാ​വി​ലെ 10ന് ​തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി എ​ത്തി​യ​തി​ന് ക്ഷ​മാ​പ​ണം പ​റ​ഞ്ഞ രാ​ഹു​ൽ ഈ ​പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബ​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത രാ​ഹു​ൽ അ​തു പ​ക്ഷേ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് വ​സ്തു​ത​ക​ളെ ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും ആ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വാ​രാ​ണ​സി ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ചി​രി​യി​ലൊ​തു​ക്കി

    വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ലേ​ഖ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച മൂ​ന്നു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ, മൈ​ക്കി​ല്ലാ​തെ ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും രാ​ഹു​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ​യും ആ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ചോ​ദ്യം. ആ​രാ​ണെ​ന്ന് വ​ഴി​യേ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ മു​ന വെ​ച്ച് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. വേദിവിട്ടി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വാ​രാ​ണ​സി​യി​ലെ ബോം​ബ് എ​ന്ന് പൊ​ട്ടി​ക്കും എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ നോ​ക്കി രാ​ഹു​ൽ ചി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ക​മീ​ഷ​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​രം​ ത​രാ​നാ​ളു​ണ്ട്

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ത​നി​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തി​നാ​ൽ ക​മീ​ഷ​നു​ള്ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കു​ള്ള ഒ​ളി​യ​മ്പ് എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യ​ല്ല. മ​റി​ച്ച് വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചോ​ദി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​തെ വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​ക്കാ​രെ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ഞാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. താ​ൻ പ​വ​ർ പോ​യ​ൻ​റ് പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹ​രി​യാ​ന, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, ബി​ഹാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാം ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:election commisionIndiaRahul GandhiVote Chori
    News Summary - rahul gandhi on vote chori
    Similar News
    Next Story
    X