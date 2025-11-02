Begin typing your search above and press return to search.
    'വ​ലി​യ നെ​ഞ്ചു​ണ്ടാ​യാൽ ശ​ക്ത​നാ​കി​ല്ല' മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

    Modi not only scared of Trump, but also remote-controlled by big business, alleges Rahul
    രാഹുൽ ഗാന്ധി

    ബെ​ഗു​സാ​രാ​യി (ബി​ഹാ​ർ): പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും വ​ൻ​കി​ട ബി​സി​ന​സു​കാ​രു​ടെ റി​മോ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ണ് മോ​ദി​യെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. വ​ലി​യ നെ​ഞ്ച് ശ​ക്ത​നാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ദു​ർ​ബ​ല​ശ​രീ​ര​ഘ​ട​ന​യു​ള്ള മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സൂ​പ്പ​ർ പ​വ​റു​ക​ളാ​യ ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രെ നേ​രി​ട്ടു​വെ​ന്നും ബെ​ഗു​സാ​രാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റാ​ലി​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    56 ഇ​ഞ്ച് നെ​ഞ്ച​ള​വു​ള്ള മോ​ദി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​നി​ടെ ട്രം​പ് വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പേ​ടി​ച്ചു. പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള സൈ​നി​ക സം​ഘ​ർ​ഷം ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ക​ളി​യാ​ക്കി. ട്രം​പി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മോ​ദി​യെ അം​ബാ​നി​യും അ​ദാ​നി​യും റി​മോ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    1971​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ അ​മേ​രി​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു എ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജി.​എ​സ്.​ടി, നോ​ട്ട് നി​രോ​ധ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും വ​ൻ​കി​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ബി​ഹാ​റി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​തി​ക്ക​ല്ല, എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

