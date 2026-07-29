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    India
    Posted On
    date_range 29 July 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 7:30 AM IST

    ജന്തർ മന്തറിലെ വൈറൽ താരം ഇർഫാനെ സന്ദർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

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    https://www.madhyamam.com/tags/rahul-gandhi
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    ഇ​ർ​ഫാ​നു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ഇ​ർ​ഫാ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി സ​മീ​പം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം ചൊ​ല്ലി​യും അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​റാ​സി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി​യും ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യ തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി.​

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സാ​വ്ദ ജെ​ജെ കോ​ള​നി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ർ​ഫാ​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മോ ഔ​പ​ചാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മോ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ​മ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​പ്പോ​ളാ​ണ് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ ടാ​ഗ് ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​ർ​ഫാ​ന്റെ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും തെ​രു​വി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ആ​ള​ല്ല, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യം വ​ള​രു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്ക​ണം, ആ​രും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം 18,000 രൂ​പ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് 13,000-14,000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ർ​ഫാ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​ത്ത താ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ യൂ​ട്യൂ​ബും ഗൂ​ഗ്ൾ വോ​യ്‌​സ് സേ​ർ​ച്ചും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി ഇ​ർ​ഫാ​നെ വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ൽ ​വി​ളി​ച്ച് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഇ​ർ​ഫാ​നെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വിവിധ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

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    TAGS:Delhi Newsmuhammed irfanRahul GandhiCJP Protest
    News Summary - ഇർഫാനെ സന്ദർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
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