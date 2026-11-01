തുറന്ന വാഹനത്തിൽ നേതാക്കൾ; തലസ്ഥാനം ജനസാഗരം

തുറന്ന വാഹനത്തിൽ നേതാക്കൾ; തലസ്ഥാനം ജനസാഗരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണമെന്നും എസ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യം ആഹ്വാനം ചെയ്ത 'ദില്ലി ചലോ റാലി'ക്കായി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. ഐക്യത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായി സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളെല്ലാം ഒറ്റ വാഹനത്തിലാണ് കനോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
ഒന്നാമത്തെ വാഹനത്തിൽ ഒന്നാമതായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്രയെ നയിക്കുന്നു.മുൻ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, എസ്.പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം തുറന്ന വാഹനത്തിലുണ്ട്.രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇന്ത്യ സഖ്യ പാർട്ടികളെല്ലാം പാർട്ടി പതാകയും ബാനറുകളുമായാണ് റാലിയിൽ അണിനിരന്നത്. രാവിലെ 5.30 മുതൽ തന്നെ റാലിയുടെ വേദിയായ രാംലീല മൈതാനത്തിൽ ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലി മിന്റോ റോഡിൽ തുടങ്ങി കനോട്ട് പ്ലേസ് വഴി രാംലീല മൈതാനത്തെത്തും.
മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും രാജ്യസഭാ എം.പിയുമായ സോണിയ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ വി.ഡി. സതീശൻ, രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, സി.പി.എം നേതാക്കളായ എം.എ. ബേബി, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, എ.എ. റഹീം അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും റാലിയിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി-യുവജന സംഘടനകളായ എൻ.എസ്.യു.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, ഐസ, എം.എസ്.എഫ് തുടങ്ങിയവരും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.
ഇടത് സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധ റാലി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇന്നലെ നടന്ന പ്രതീകാത്മക കുറ്റവിചാരണയിലൂടെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഇന്ത്യ സഖ്യം പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിയമപരമായ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന പ്രമേയവും പ്രതിപക്ഷം പാസാക്കി. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി തുടരാനാകില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.