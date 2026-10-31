ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി സ്മരണയിൽ രാജ്യം; ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഖാർഗെയും

ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി സ്മരണയിൽ രാജ്യം; ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഖാർഗെയുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഉരുക്കു വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ പുതുക്കി രാജ്യം. 42-ാം ചരമവാർഷികത്തിൽ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തലസ്ഥാനത്തെ ശക്തിസ്ഥലിലെത്തി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിനായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടപ്പാക്കിയ 'ഗരീബി ഹട്ടാവോ' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെയും ബാങ്ക് ദേശസാത്കരണം, ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്ത് നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ രാജ്യം എന്നും സ്മരിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
1984 ഒക്ടോബർ 31-ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് സ്വന്തം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായ രണ്ടുപേരാൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി 1966 മുതൽ 1977 വരെയും, പിന്നീട് 1980 മുതൽ 1984 ഒക്ടോബർ 31-ന് വധിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകളായി 1917 നവംബർ 19നായിരുന്നു ജനനം. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരവും നിർണായകവുമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു; 1975 മുതൽ 1977 വരെയുള്ള ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ. ശക്തിസ്ഥലിൽ നടന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷിക പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മറ്റ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.
'ഗരീബി ഹട്ടാവോ' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി അവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ എക്സിലെ കുറിപ്പിൽ ശിവകുമാർ അനുസ്മരിച്ചു. "രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട ഇരുമ്പ് വനിത. 'ഗരീബി ഹട്ടാവോ' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി ഹൃദയം തുടിച്ച കരുണാമയിയായ നേതാവ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ, ആ ഇതിഹാസ നേതാവിന് ആദരവോടെയുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാർഷിക വികസനം, ബാങ്കിംഗ്, രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ-ആണവ പദ്ധതികൾ എന്നിവയിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ഇന്ദിരയുടെ പങ്കിനെയും കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. "ഇരുമ്പ് വനിതയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ എന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വിദൂരവ്യാപകമായ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സ്ഥാപനപരമായ വികസനങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് മുതൽ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ, ആണവ പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും വരെ അവരുടെ ഭരണകാലം പ്രധാനപ്പെട്ട പല നാഴികക്കല്ലുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു," ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. "പൊതുജീവിതത്തിലെ അവരുടെ യാത്രയെ നാം ഓർക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും വികസന പാതയിലും അവർ പതിപ്പിച്ച മുദ്രയെക്കൂടി നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. അവരുടെ സംഭാവനകൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നും ബഹുമാനത്തോടെ സ്മരിക്കപ്പെടും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യമെമ്പാടും പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.