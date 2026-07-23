‘വലിച്ചിഴക്കുമ്പോഴും ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

‘വലിച്ചിഴക്കുമ്പോഴും ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്തെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ച ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചക്കെതിരെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും ലോക് കല്യാൺ മാർഗിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ നടത്തിയ സമരത്തിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ന്യൂഡൽഹിയിലെ എ.ഐ.സി.സി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തന്റെ കസ്റ്റഡി അനുഭവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പൊലീസ് തന്നെ ബലമായി പിടിച്ചുമാറ്റിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ തന്റെ ചെവിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ‘ഡൽഹി പൊലീസ് എന്നെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ ഈ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കൂ എന്ന് എന്റെ ചെവിയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ താൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണെന്നും ഇവരെ പുറത്താക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ യൂണിഫോം ധരിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരാൾ താൻ ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണെന്നും ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സർക്കാരിനോടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെയും സേനാംഗങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ വികാരമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്" - രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചെറിയ അടിയോ പരിക്കുകളോ തനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ജനങ്ങളുടെ വേദനക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാനാവുക എന്നത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണെന്നും ഇനിയും ഇത്തരം തിരിച്ചടികൾ നേരിടാൻ താൻ സന്തോഷത്തോടെ തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാപ്പ് പറയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. “ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നത് ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും മുന്നിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”- രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 2014ൽ ബി.ജെ.പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 75 ദശലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളെ ബാധിച്ച 152 ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങളോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ പ്രതികരിച്ചു. ഇതൊരു ഗൗരവകരമായ അന്വേഷണ വിഷയം ആണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചക്ക് തയാറാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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