'കോൺഗ്രസ് ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, മോദി വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്നു'; ഐ.ഡി.ബി.ഐ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

'കോൺഗ്രസ് ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, മോദി വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്നു'; ഐ.ഡി.ബി.ഐ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികൾ കനേഡിയൻ കമ്പനിയായ ഫെയർഫാക്സിന് വിറ്റഴിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച തുറന്ന കത്തിലാണ് ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം വിദേശ കമ്പനിക്ക് തീറെഴുതുന്നതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ വിറ്റുതുലയ്ക്കാനുള്ള ആസ്തികളല്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് നാടിനെ സേവിക്കാൻ നിർമിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 'കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ അവയെല്ലാം വിറ്റഴിക്കുകയാണ്,' രാഹുൽ ഗാന്ധി സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
'9,000 കോടി ലാഭമുണ്ടാക്കിയ ബാങ്കിനെ വിൽക്കുന്നത് എന്തിന്?'
ഏഴ് വർഷം മുൻപ് നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന ബാങ്കിനെ ജീവനക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 9,000 കോടിയിലധികം രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- ഓഹരി പങ്കാളിത്തം കുത്തനെ കുറയും: നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനും കൂടി 95 ശതമാനം ഓഹരികളുള്ള ബാങ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈ ഇടപാടോടെ വെറും 34 ശതമാനമായി കൂപ്പുകുത്തും.
- പാർലമെന്റിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചു: ബാങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 50 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തം സർക്കാർ നിലനിർത്തുമെന്ന് 2003-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ്. പാർലമെന്റിന് നൽകിയ ഉറപ്പ് ലംഘിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- സംവരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടും: ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാകും. ജീവനക്കാരുടെ സർവീസ് സുരക്ഷയും നിക്ഷേപകരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അപകടത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
53,000 കോടിയുടെ ഇടപാട്; എതിർപ്പ് ശക്തം
ഒക്ടോബർ 14-നാണ് ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാങ്കിന്റെ 60.72 ശതമാനം ഓഹരികൾ ശതകോടീശ്വരൻ പ്രേം വത്സയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കനേഡിയൻ കമ്പനിയായ ഫെയർഫാക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിംഗ്സിന് വിൽക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. ഏകദേശം 53,000 കോടി രൂപയുടേതാണ് ഈ ഇടപാട്. സർക്കാരിന്റെ 30.48 ശതമാനം ഓഹരിയും (₹26,620 കോടി), എൽ.ഐ.സിയുടെ 30.24 ശതമാനം ഓഹരിയുമാണ് (₹26,440 കോടി) ഫെയർഫാക്സ് വാങ്ങുന്നത്. ഓഹരിയൊന്നിന് 81 രൂപ നിരക്കിലാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കം.
മൂല്യനിർണയത്തിൽ അപാകതയില്ലെന്ന് 'ദിപം'
ഇടപാടിന്റെ മൂല്യനിർണയത്തിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും ബാങ്ക് യൂണിയനുകൾ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് (ദിപം) വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റിസർവ് വിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികൾ നിശ്ചയിച്ച ന്യായവിലയായ 75.99 രൂപയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയായ 81 രൂപയ്ക്കാണ് ഫെയർഫാക്സ് കരാർ ഉറപ്പിച്ചതെന്നും' ദിപം' വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.