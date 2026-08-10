മൗനം അക്രമത്തിനുള്ള അംഗീകാരം; അമിത് ഷാക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

മൗനം അക്രമത്തിനുള്ള അംഗീകാരം; അമിത് ഷാക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മൗനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സംഭവത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും അമിത് ഷാ രാജിവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘ദ ഹിന്ദു’വിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തന്റെ ലേഖനം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ആണി പതിപ്പിച്ച ലാത്തികളും ഉപയോഗിക്കുകയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ചില പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിഷേധക്കാരുടെ അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭവം നടന്ന് 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയങ്ങൾ നിരസിച്ചെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനം അവഗണനയല്ല അത് അക്രമത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പരിക്കേറ്റ പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിൽ കണ്ടതായും രാഹുൽ ഗാന്ധി ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിലെ അധികാരം കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന വാദം ഉന്നയിച്ച അദ്ദേഹം ജൂലൈ 20ന് ജന്തർ മന്തറിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി പൊലീസും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കീഴിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 500 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് നടപടി അമിത് ഷായുടെ അനുമതിയോടെയായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരവാദിയാണെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അശക്തനാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കാണെന്നും രാജിവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ പ്രസ്താവന നടത്തുകയോ ചെയ്യാത്തതിലും അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ എത്താത്തതിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യാ സഖ്യവും പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ ഏത് മന്ത്രി സഭയിൽ എത്തി പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രതിപക്ഷത്തിനില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി.
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