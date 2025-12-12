Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:52 PM IST

    വായു മലിനീകരണം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് രാഹുൽ; ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് സർക്കാർ

    സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും യോ​ജി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും രാഹുൽ
    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ വി​ഷ​യം ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ വി​ഷ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ​മോ, പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​മോ ആ​യ വി​ഷ​യ​മ​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും യോ​ജി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ​ല ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ഷ​ലി​പ്‍ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ത് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​വ​രു​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​യെ​ത്ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഓ​രോ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും അ​തി​ന് അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചോ പ​ത്തോ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​തി​വി​ധി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ഹു​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു ഈ ​വി​ഷ​യം രാ​വി​ലെ കാ​ര്യോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഏ​ത് ച​ട്ട​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലും ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​വും സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:air pollutionRahul Gandhi
