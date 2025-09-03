Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:53 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:53 PM IST

    പ്രളയബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ

    രാഹുൽ ഗാന്ധി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ള​യ​ദു​ര​ന്തം നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​ബ്, ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പാ​ക്കേ​ജ് ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ പ്ര​ള​യം വ​ൻ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ശ്മീ​ർ, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​തി​യും ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മ​ഴ​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം താ​റു​മാ​റാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ജീ​വ സ​ഹാ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളും ജീ​വ​നും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ പ്ര​ത്യേ​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പാ​ക്കേ​ജ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 1988ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​ബ് അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു. 29 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

