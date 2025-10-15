Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചോദ്യം ചെയ്യൽ...
    India
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:00 PM IST

    ചോദ്യം ചെയ്യൽ അഭിഭാഷകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാക്കണം; ഹരജി പരിഗണിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Cricket,No longer,Sport,Business,Supreme Court,ക്രിക്കറ്റ്, സുപ്രീംകോടതി, ബിസിനസ്,
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൊ​ലീ​സോ മ​റ്റു അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ മാ​ത്രം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ കാ​ണാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നും മ​ര​ണ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഷാ​ഫി മേ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ​ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​യെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കോ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്കോ വി​ളി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കും.

    ക​സ്റ്റം​സ്, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മോ സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ നേ​രി​ട്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നോ​ട് ബെ​ഞ്ച് ചോ​ദി​ച്ചു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ആ ​ചോ​ദ്യം കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​മാ​ണോ അ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​യോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക മ​നീ​ക ഗു​രു​സ്വാ​മി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ എ​ഗെ​യ്ൻ​സ്റ്റ് ടോ​ർ​ച്ച​ർ 2020ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​സ്റ്റ​ഡി പീ​ഡ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    2019ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ 125 മ​ര​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 93 പേ​ർ പീ​ഡ​നം മൂ​ല​വും 24 പേ​ർ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​റ്റു കേ​സു​ക​ളി​ൽ കാ​ര​ണം അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QUESTIONINGIndia NewsSupreme Court
    News Summary - Questioning should be conducted in the presence of a lawyer; Supreme Court considers petition
    Similar News
    Next Story
    X