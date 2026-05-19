ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി പുടിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; പുടിൻ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാകും ഇത്

ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി പുടിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; പുടിൻ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാകും ഇത്text_fields
സെപ്റ്റംബർ 12-13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ക്രെംലിൻ സഹായി യൂറി ഉഷാക്കോവ് അറിയിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിനിടെ പുടിൻ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനുമുമ്പ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.
2026-ൽ ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി യോഗങ്ങളും പരിപാടികളും ഈ വർഷം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുൻപത്തെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സഹകരണം ശക്തമാക്കുക' എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഈ മാസം ആദ്യം റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ഇന്ത്യയിലെത്തി ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യുക്രെയിൻ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രതിരോധം, ഊർജം, ഭൂരാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്നിവയിലെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സഹകരണം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാളിയാണ് റഷ്യ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്വന്തം തന്ത്രപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ റഷ്യൻ സൗഹൃദം ഇന്ത്യക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ സായുധ സേന ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈനിക ഉപകരണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും റഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ്. വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമായ എസ്-400 ട്രയംഫ്, സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു. നൂതന സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആയുധങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ കാലങ്ങളായി റഷ്യ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പങ്കാളി.
