ഇടംവലം പുടിനും ഷിയും: ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് മോദി, ട്രംപിനുള്ള മറുപടിയോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ഇടംവലം പുടിനും ഷിയും: ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് മോദി, ട്രംപിനുള്ള മറുപടിയോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പുതിയ ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയതന്ത്രപരമായി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനെയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങിനെയും ഇരുവശത്തും നിർത്തി, പരസ്പരം കൈകോർത്തുപിടിച്ചുള്ള സൗഹൃദ ചിത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഈ ചിത്രം പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അമേരിക്കൻ നയങ്ങൾക്കും ട്രംപിനുമെതിരെയുള്ള പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പ്?
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും, റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമെതിരെ അമേരിക്ക കടുത്ത സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ ഉപരോധങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഈ ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രധാന്യമുണ്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിലും നിലവിലുമുള്ള ശക്തമായ താരിഫ് നയങ്ങൾക്കും വിദേശനയങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള പരോക്ഷമായ സന്ദേശമാണിതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ ആധിപത്യത്തിന് ബദലായി ഒരു പുതിയ ആഗോള ക്രമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ചിത്രത്തെ ലോക മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവെ ലോകത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത അധികാര ശ്രേണി ഉടൻ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ദശകങ്ങളായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ കുത്തകയാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ശക്തമാക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിന്റെ ആവർത്തനമാണിത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉച്ചകോടിക്കിടെ ചൈനയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഷി ജിൻപിങുമായി മോദി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായി ആളിക്കത്തുന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ഫലസ്തീൻ വിഷയവും ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ആവർത്തിച്ചതോടൊപ്പം, ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികൾക്കെതിരെയും ഉച്ചകോടിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണുണ്ടായത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ശക്തമായ വികാരമാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.
കൂടാതെ, ലോകമെമ്പാടും കുത്തനെ ഉയരുന്ന സൈനിക ചെലവുകളിൽ ഉച്ചകോടി സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. വൻകിട രാജ്യങ്ങൾ ആയുധപ്പുരകൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾക്കായുള്ള ഫണ്ടിങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ആയുധ മൽസരത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഉച്ചകോടി നൽകി.
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