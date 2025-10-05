Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടിക...
    India
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:42 PM IST

    ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരിച്ചു, ഇനി രാജ്യമൊട്ടുക്കുമെന്ന് മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കുമാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    purgated Bihar voters list, next is the other states
    cancel
    camera_alt

    ഗ്യാ​നേ​ഷ് കുമാർ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന(​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ)​യി​ലൂ​ടെ 22 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് ക​ു​മാ​ർ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഈ ​ശ​ു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​​ർ​ക്കൊ​പ്പം ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന ന​വം​ബ​ർ 22നു ​മു​മ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്ത ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തൊ​ട്ട് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ചി​ല പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​​ൽ ഫോ​ൺ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​കും. പോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ട​ൻ എ​ല്ലാ ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്കും ആ ​ബൂ​ത്തി​ൽ പോ​ൾ ചെ​യ്ത വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 17സി ​ഫോ​റം ന​ൽ​കും. വോ​ട്ട​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക​ഴ​ി​ഞ്ഞ് 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം എ​പി​ക് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Voters List IssuesElection Commission of IndiaGyanesh Kumar
    News Summary - purgated Bihar voters list, next is the other states
    Similar News
    Next Story
    X