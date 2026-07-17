മോദിയുടെ സന്ദർശനം: പഞ്ചാബിൽ വ്യാപക കർഷക പ്രതിഷേധം, കോലം കത്തിച്ചു

മോദിയുടെ സന്ദർശനം: പഞ്ചാബിൽ വ്യാപക കർഷക പ്രതിഷേധം, കോലം കത്തിച്ചുtext_fields
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പഞ്ചാബ് സന്ദർശനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, പഞ്ചാബിലുടനീളം കർഷക സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിനെതിരേയും, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള താങ്ങുവിലയ്ക്ക് നിയമപരമായ ഗ്യാരണ്ടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം.
അമൃത്സറിലെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിൽ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി (കെ.എം.എസ്.സി) പ്രവർത്തകർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു. കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ചെലവിൽ കേന്ദ്രം കോർപ്പറേറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത് സിംഗ് കലർ ആരോപിച്ചു.
പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ ജലന്ധർ ജില്ലാ കെ.എം.എസ്.സി പ്രസിഡന്റ് സൽവീന്ദർ സിങ് ജാനിയയെ പോലീസ് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയെന്ന് കലർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇത്തരം നടപടികൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിർദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ കർഷകർക്കും കാർഷിക തൊഴിലാളികൾക്കും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം. താങ്ങുവിലയ്ക്കുള്ള നിയമപരമായ ഗ്യാരണ്ടി വേണം. കൃഷിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നിയന്ത്രണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ പഞ്ചാബിലെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് കിസാൻ മസ്ദൂർ മോർച്ച (കെഎംഎം) നേതാവ് സർവൻ സിംഗ് പന്ഥർ അറിയിച്ചു. റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. താങ്ങുവിലയ്ക്കുള്ള നിയമപരമായ ഗ്യാരണ്ടി, കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, നിർദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളിൽ വിശദീകരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരിക്കും സമരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ന് ചണ്ഡീഗഡിലും ജലന്ധറിലും സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. ഡൽഹി അതിർത്തികളിലും പിന്നീട് ശംഭു, ഖനൗരി എന്നിവിടങ്ങളിലുമായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ 750-ലധികം കർഷകർ മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ബിജെപി സർക്കാർ ഒട്ടും ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കർഷക നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി പഞ്ചാബ് സന്ദർശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വർഷങ്ങളായി തടവിലായ സിഖ് തടവുകാരുടെ മോചനം, ഭാക്ര ബിയാസ് മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡിൽ പഞ്ചാബിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം, നദീജല അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നും പന്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം, പ്രധാനമന്ത്രി ചണ്ഡീഗഡിൽ എത്തുമ്പോൾ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് സിംഗ് മാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചണ്ഡീഗഡിലും ജലന്ധറിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ മാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പകരം, ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരായ ഹർപാൽ സിംഗ് ചീമയെയും അമൻ അറോറയെയും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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