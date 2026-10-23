വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞത് ഗ്യാനേഷിന്റെ സഹോദരനെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി

വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞത് ഗ്യാനേഷിന്റെ സഹോദരനെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ചണ്ഡിഗഢ്: പാരിസിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ. തടഞ്ഞുവെച്ച ശേഷം ഭഗവന്തിന് 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച ഭഗവന്ത് മാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. തന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുത്തിയെന്നും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം മേധാവി മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ സഹോദരൻ മനീഷാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഔദ്യോഗിക പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് മാൻ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റുകയും രണ്ടു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധനങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് പോകാമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുകളിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദമുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് 50,000 രൂപ പിഴ അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പിഴ അടക്കാം എന്ന് താൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാൻ വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ കീഴിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം പഞ്ചാബ് നിയമസഭ വെള്ളിയാഴ്ച പാസാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാരിസ് സന്ദർശനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പഞ്ചാബ് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈകോടതി അനുകൂല വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഭഗവന്ത് മാൻ പാരിസിലേക്ക് പോയത്. ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 21 വരെ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഭക്ഷ്യ വ്യാപാര പ്രദർശനമായ സിയാൽ പാരിസ് 2026ൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പോയത്.