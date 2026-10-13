പഞ്ചാബിൽ അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പുറത്ത്: 2.01 കോടി വോട്ടർമാർ; 'എസ്.ഐ.ആർ' നടപടിയിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയത് ലക്ഷങ്ങളെ

പഞ്ചാബിൽ അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പുറത്ത്: 2.01 കോടി വോട്ടർമാർ; 'എസ്.ഐ.ആർ' നടപടിയിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയത് ലക്ഷങ്ങളെtext_fields
ചണ്ഡിഗഡ്: വരാനിരിക്കുന്ന 2027-ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ 117 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഒക്ടോബർ 12-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിവാദമായ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതോടെ പഞ്ചാബിൽ ആകെ 2,01,00,727 (2.01 കോടി) വോട്ടർമാരാണ് ജനവിധി നിർണയിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയത്.
നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് 7,97,263 പുതിയ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മരണപ്പെട്ടവർ, സ്ഥിരമായി നാടുവിട്ടുപോയവർ, വിലാസങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തവർ, ഇരട്ട വോട്ടുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തതിലൂടെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപത്തേക്കാൾ 6.3 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായതായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അനിന്ദിത മിത്ര വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ടർമാരുടെ കണക്കുകൾ: കരട് പട്ടികയേക്കാൾ 3.64% വർദ്ധനവ്
അന്തിമ പട്ടിക പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 1,03,76,026 പുരുഷ വോട്ടർമാരും, 97,24,195 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും, 506 ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതുതായി ചേർത്ത 7.97 ലക്ഷം പേരിൽ കന്നി വോട്ടർമാരായ യുവാക്കളും സ്ത്രീകളുമാണ് ഭൂരിഭാഗവും.
ജൂൺ 9-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് പഞ്ചാബിൽ 2.14 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. ജൂൺ 25 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെ നടന്ന വീടുതോറുമുള്ള എന്യൂമറേഷൻ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് പുറത്തിറക്കിയ കരട് പട്ടികയിൽ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 1.93 കോടിയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹരിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അന്തിമ പട്ടികയിൽ കരട് പട്ടികയേക്കാൾ 3.64 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
34 ലക്ഷം പേർക്ക് നോട്ടീസ്; വില്ലേജ് തലത്തിൽ ഹിയറിംഗ്
എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ 2003-ലെ വോട്ടർപട്ടികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത 12.80 ലക്ഷം 'അൺമാപ്പ്ഡ്' വോട്ടർമാരും, വിവരങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള 22 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് 34 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
തുടർന്ന് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാരും അസിസ്റ്റന്റ് ഇ.ആർ.ഒമാരും വില്ലേജ് തലത്തിൽ ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും രേഖകളും ബി.എൽ.ഒ റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം പിഴവുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അനിന്ദിത മിത്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 89,395 ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടികയുടെ പകർപ്പുകൾ അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
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