Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന്...
    India
    Posted On
    date_range 29 March 2026 8:15 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 8:15 PM IST

    പമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധനമുണ്ട്, രണ്ട് എൽ.പി.ജി ടാങ്കറുകൾ ഇന്ന് എത്തും -കേന്ദ്ര സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ആവശ്യത്തിന് പെട്രോളും ഡീസലും ലഭ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. വ്യാജ വാർത്തകളിൽ വിശ്വസിച്ച് ജനം പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽനിന്നും ഇന്ധനം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രണ്ട് എൽ.പി.ജി ടാങ്കറുകൾ കൂടി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നു. 94,000 മെട്രിക് ടൺ എൽ.പി.ജിയുള്ള ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ഉടൻ എത്തും. ബി.ഡബ്ല്യൂ ടി.വൈ.ആർ മാർച്ച്‌ 31ന് മുംബൈ തീരത്തും ബി.ഡബ്ല്യൂ. ഇ.എൽ.എം ഏപ്രിൽ 1ന് മംഗ്ലൂർ തീരത്തെത്തും.

    പടിഞ്ഞാറൻ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള 18 കപ്പലുകളാണുള്ളത്. മാർച്ച് 27ന് അബുദാബിയിൽ അന്തരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും. ഒമാനിലെ സലാലയിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷക്കും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

    സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും മുമ്പ് ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് രണ്ട് പാചകവാതക കപ്പലുകൾ എത്തിയിരുന്നു. 47,000 മെട്രിക് ടൺ എൽ.പി.ജിയുമായാണ് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ശനിയാഴ്ച ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള വടിനാർ ടെർമിനലിൽ എത്തിയത്. ഇവർക്ക് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലിന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് പാചകവാതകം കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഗുജറാത്ത് തീരത്തെത്തിയ കപ്പലാൽ എം.ടി ജഗ് വസന്തിൽനിന്ന് പാചകവാതകം മാറ്റുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ചുള്ള കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതപാത ഒരുക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    രാജ്യത്തെ എൽ.പി.ജി ഉപഭോഗത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും വീടുകളിലെ ആവശ്യത്തിനായുള്ളതാണ്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ നിലവിലെ പാചകവാതക ക്ഷാമത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഷിപ്പിങ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിന് കീഴിലുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lpgWarfuelIran-USpumptanker
    News Summary - There is enough fuel at the pumps, two LPG tankers will arrive today
    Next Story
    X