Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകോംഗോയിലെ സമാധാന...
    India
    Posted On
    date_range 4 July 2026 7:41 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 7:41 PM IST

    കോംഗോയിലെ സമാധാന ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേനക്ക് അഭിമാനനേട്ടം ; 651 സമാധാനസേനാംഗങ്ങൾക്ക് യു.എൻ മെഡൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കോംഗോയിലെ സമാധാന ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേനക്ക് അഭിമാനനേട്ടം ; 651 സമാധാനസേനാംഗങ്ങൾക്ക് യു.എൻ മെഡൽ
    cancel

    കിൻഷാസ: ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (ഡി.ആർ.സി)യിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന ദൗത്യമായ മോണോസ്കോയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 651 ഇന്ത്യൻ സൈനിക സമാധാനസേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാതൃകാപരമായ സേവനത്തിനുളള യു.എൻ മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരവും സംഘർഷഭരിതവുമായ സമാധാന ദൗത്യ മേഖലകളിലൊന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ച സേവനമികവിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചത്.

    സമാധാനസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രൊഫഷണലിസം, അർപ്പണബോധം, അച്ചടക്കം, ധൈര്യം, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയെ മുൻനിർത്തിയാണ് മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. സംഘർഷങ്ങളും സായുധ ആക്രമണങ്ങളും പതിവായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതീവ ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്.

    കോംഗോയിലെ ഇന്ത്യൻ സമാധാനസേനയുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കൽ, മാനുഷിക സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കൽ, സുരക്ഷാ പട്രോളിംഗ്, പ്രാദേശിക സുരക്ഷാസേനകളുമായും ഭരണകൂടങ്ങളുമായും സഹകരിച്ച് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, അക്രമബാധിത മേഖലകളിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സൈനികർ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    കോംഗോയിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമാധാനസേന പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയ സേനകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സൈനിക ചുമതലകൾക്കപ്പുറം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ, അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കൽ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ സേന ശ്രദ്ധേയമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സംഘർഷ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ മികവും അർപ്പണബോധവും ലോകസമാധാനത്തിനായി ഇന്ത്യ നൽകുന്ന തുടർച്ചയായ സംഭാവനയും വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവായാണ് 651 സമാധാനസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ യു.എൻ മെഡൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UNOindian forcesIndian Peacekeeperspeace missionproud achievement
    News Summary - Proud achievement for Indian forces in Congo peace mission; UN medals for 651 peacekeepers
    Similar News
    Next Story
    X