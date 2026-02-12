Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    12 Feb 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    12 Feb 2026 10:56 PM IST

    ലേബർ കോഡിനും വ്യാപാര കരാറിനുമെതിരെ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം

    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നെ​തി​രെ​യും ദേ​ശീ​യ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന് പി​ന്തു​ണ ​ന​ൽ​കി​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് പു​റ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​​ഗെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നെ​തി​രെ​യും ദേ​ശീ​യ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന് പി​ന്തു​ണ ​ന​ൽ​കി​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച എം.​പി​മാ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​ഭ 12 മ​ണി​വ​രെ പി​രി​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നെ ‘ട്രാ​പ് ഡീ​ൽ’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ-​അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​ട​ക്കാ​ല വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​യ​രു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ സ​ഭ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗം മ​നീ​ഷ് തി​വാ​രി​യും ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​ണി​മു​ട​ക്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ഭ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നും ന​ൽ​കി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സി​ന് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ക​ർ​ഷ​ക​രും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്താ​ൻ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ലേബർകോഡിലെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധത തുറന്നുകാട്ടി പ്രതിപക്ഷം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ​കോ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ന​ട​ന്ന വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും ചൂ​ടേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച. ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ബ​ന്ധ കോ​ഡി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ബി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച, രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ന​ട​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​ട​ക്കം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​യാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​ബ​ന്ധ കോ​ഡി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ൽ യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ തൊ​ഴി​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന 1926ലെ ​ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ​സ് ആ​ക്ട്, 1946ലെ ​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് (സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ഓ​ർ​ഡേ​ഴ്സ്) ആ​ക്ട്, 1947ലെ ​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഡി​സ്പ്യൂ​ട്ട്സ് ആ​ക്ട് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ഡി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ബി​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ത് വെ​റും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നും അ​ന്ത​സ്സി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നി​ല​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ച കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. 300 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ്ടെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വ​ല​യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ്ഥി​ര​കാ​ല തൊ​ഴി​ൽ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത തൊ​ഴി​ൽ​രീ​തി​ക​ളെ സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ സ​ര്‍ക്കാ​റെ​ന്നാ​കും നി​ങ്ങ​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥി​രം ജോ​ലി എ​ന്ന​ത് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും തൊ​ഴി​ല്‍ ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം മ​റ​ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ത്താ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

