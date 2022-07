cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ്​ കെ്​ജരിവാളിന്‍റെ സിംഗപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിന്​ അനുമതി നൽകാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ആം ആദ്​മി പാർട്ടി എം.പിമാർ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും ധർണ നടത്തി.

രാജ്യസഭയിലെ ആപ്​ കക്ഷി നേതാവ്​ സഞജയ്​ സിങ്ങിന്‍റെ തേൃത്വത്തിൽ നടന്ന ധർണയിൽ രാഘവ്​ ഛദ്ദ അടക്കം ആപിന്‍റെ ഏഴ്​ എം.പിമാർ പ​​​ങ്കെടുത്തു. സിംഗപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ലോക നഗരസമ്മേളനത്തിൽ ഡൽഹി മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണം കിട്ടിയ കെജ്​രിവാളിന്‍റെ യാത്ര ​പ്രധാനമന്ത്രി മുടക്കുകയാണെന്ന്​ ആപ്​ ആരോപിച്ചു.

താനൊരു കുറ്റവാളിയല്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര പൗരനുമാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ വിലക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെജ്​രിവാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹി മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സിംഗപൂർ സർക്കാർ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചതെന്നും കെജ്​രിവാൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം സിംഗപ്പൂരിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക നഗര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അരവിന്ദ് കെജ്​രിവാളിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. യാത്രക്കുള്ള അനുമതിക്കായി ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Protests in Parliament over Kejriwal's trip being blocked by the Centre