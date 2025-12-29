Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 7:15 AM IST

    ഛത്തിസ്ഗഢിൽ കൽക്കരി ഖനിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി

    • പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക്പ​രി​ക്ക്
    • വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു
    ഛത്തിസ്ഗഢിൽ കൽക്കരി ഖനിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി
    റാ​യ്ഗ​ഢ്: ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ റാ​യ്ഗ​ഡ് ജി​ല്ല​യി​ലെ തം​നാ​റി​ൽ ക​ൽ​ക്ക​രി ഖ​ന​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യി. നി​ര​വ​ധി പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ജി​ൻ​ഡാ​ൽ പ​വ​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ ക​ൽ​ക്ക​രി പ്ലാ​ന്റി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​യി​ട്ടു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ക​ല്ലു​ക​ളും വ​ടി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ൾ, പൊ​ലീ​സ് ബ​സ്, ജീ​പ്പ്, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ക​ത്തി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ബ്-​ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​നി​ൽ വി​ശ്വ​ക​ർ​മ, ത​മ്നാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ക​മ​ല പു​സം, കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ത​മ്നാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ (ഗ​രേ പെ​ൽ​മ) സെ​ക്ട​ർ-1 ക​ൽ​ക്ക​രി ബ്ലോ​ക്കി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 14 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന പൊ​തു ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ഡി​സം​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Chhattisgarhcoal mineProtestsCoal Mines
    News Summary - Protests against coal mines in Chhattisgarh turn violent
