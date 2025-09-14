Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Sept 2025 8:46 PM IST
    date_range 14 Sept 2025 8:46 PM IST

    പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ അറസ്റ്റ്; മണിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ

    manipur clash
    മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷം

    ചുരാചന്ദ്പൂർ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിനിടെ രണ്ടുപേരെ സുരക്ഷാസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. ഞായറാഴ്ച ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം സുരക്ഷാസേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചു. മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അനധികൃതമായി ബാനറുകളും കട്ടൗട്ടുകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനാണ് രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    മോദി മണിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ സെപ്റ്റംബർ 11 രാത്രിയിലാണ് പീഴ്സൺമണിലും ഫൈലിയൻ ബസാറിലുമായി നിരവധി ബാനറുകളും കട്ടൗട്ടുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    എന്നാൽ, ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ വിട്ടയക്കുകയും പൊലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ചുരാചന്ദ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്.

    മ​ണി​പ്പൂ​രിൽ ക​ലാ​പ​ത്തെ തുടർന്ന് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശിച്ചത്. 7000 വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ലാ​പ​ബാ​ധി​ത​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മോദി, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക്ക് ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്താൻ തയാറാ​യി​ല്ല. പ​ക​രം ഇരകളോട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെയ്യുകയു​മാ​ണ് മോദി ചെ​യ്ത​ത്.

    മെയ്തി-കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇതുവരെ 260ലേറെ പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലോക്സഭയുടെ വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​റു​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഭ​ര​ണം നീ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കിയിരുന്നു.

    മ​ണി​പ്പൂ​രി​നെ വം​ശീ​യ​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ന​ട​ത്തി​യ ക​ളി​യു​ടെ പ​രി​ണി​ത​ഫ​ല​മാ​ണ് ര​ണ്ട് ​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ശ​മി​ക്കാ​ത്ത കു​കി​ക​ളും മെ​യ്തെ​യ്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എന്നാൽ, മ​ണി​പ്പൂ​ർ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ വം​ശീ​യ​മെ​ന്നോ വ​ർ​ഗീ​യ​മെ​ന്നോ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ഷ​യമെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കാ​ണാ​നാ​ണ് സംസ്ഥാനത്ത്​ നി​ന്നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ​ക്ഷം. ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി സാ​യു​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും ഇ​വ​രെ​ടു​ത്തു കാ​ട്ടു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​മേ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ​ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ലാ​പം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

    Narendra Modi Manipur Protests
