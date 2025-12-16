Begin typing your search above and press return to search.
    ഗാന്ധിനിന്ദയിൽ ഇളകിമറിഞ്ഞ്; തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രു​മാ​റ്റി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ​ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ പാർലമെന്റിൽ ക​ന​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    protest in Parliament against the bill that changed the name of the unemployment scheme
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രും ഘ​ട​ന​യും മാ​റ്റി​യ വി.​ബി-​ജി- റാം-​ജി (വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് - ഗാ​ര​ൻ​റി ഫോ​ർ റോ​സ് ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (ഗ്രാ​മീ​ൺ)) ബി​ൽ 2005 ഗാ​ന്ധി​നി​ന്ദ​യാ​ണെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന​ക​വും പു​റ​വും ഇ​ള​കി മ​റി​ഞ്ഞു. ഗാ​ന്ധി​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളോ​ടെ വി​വാ​ദ ബി​ൽ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തെ നേ​രി​ട്ട പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പ് വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കേ​​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ ബി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ​തി​ർ​പ്പി​നി​ട​യി​ലും പാ​സാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ

    ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം എ​തി​ർ​ത്ത് സെ​ല​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ സ​ഭ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗാ​ന്ധി വ​ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഹി​ന്ദു​ത്വം വീ​ണ്ടും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗാ​ന്ധി നി​ന്ദ​യാ​ണി​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ ഇ​ന്ന് ബി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ ച​ർ​ച്ച​​ക്കെ​ടു​ത്ത് പാ​സാ​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ചൗ​ഹാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    ‘ഗാ​ന്ധി സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്ന​പോ​ലെ​’

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ത​നി​ക്ക് സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നെ​ന്ന പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​നൊ​ന്നാ​കെ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്നും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ന്റെ പേ​ര് വി​ളി​ച്ച് ‘രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​യെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ താ​ങ്ക​ളു​ടെ പേ​ര് എ​ന്നെ​ന്നും ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘ഷെ​യിം’ വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ട്

    പ​ര​മ ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ശ​യം ഉൗ​ർ​ജ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് യു.​പി.​എ കാ​ല​ത്ത് ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വ് ടി.​ആ​ർ. ബാ​ലു ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള നി​ന്ദ​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​നു​ച്ഛേ​ദം 51 (എ) ​ഖ​ണ്ഡം ബി ​യു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്‍.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​മ​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ത​നി​ക്ക് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യാ​ണ് അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​സ​ക്ത​മെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സൗ​ഗ​ത റോ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാമരാജ്യത്തിനുള്ള ബിൽ എന്ന് കേന്ദ്രം

    വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള കേ​​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​നം ‘ഗാ​ന്ധി വി​രോ​ധി ബി.​ജെ.​പി, ബാ​പ്പു വി​രോ​ധി യേ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ’ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ങ്ങി. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഭാ​വ​ന​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി രാ​മ​രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ബി​ൽ എ​ന്ന് ചൗ​ഹാ​ൻ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ക്കൊ​പ്പം പ​ണ്ഡി​റ്റ് ദീ​ൻ ദ​യാ​ൽ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളെ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ചൗ​ഹാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​മ​രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ബാ​പ്പു ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ശ​ബ്ദ​വും രാം ​രാം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ശി​വ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

