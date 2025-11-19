Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാറിലെ കാറ്റ്...
    India
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:53 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:16 AM IST

    ബിഹാറിലെ കാറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വീശുന്നതായി തോന്നിയെന്ന് മോദി; കോയമ്പത്തൂരിൽ കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം, കരി​​ങ്കൊടി

    text_fields
    bookmark_border
    protest against modi at coimbatore
    cancel
    camera_alt

    മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് യൂത് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന്

    ചെ​ന്നൈ: ബി​ഹാ​റി​ലെ കാ​റ്റ് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും വീ​ശു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി​യെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ജൈ​വ കാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ പ​ച്ച ഷാ​ളു​ക​ൾ വീ​ശി അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് മോ​ദി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. നീ​ണ്ട ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് മോ​ദി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ജൈ​വ​കൃ​ഷി ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ജൈ​വ കൃ​ഷി​യു​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത കൃ​ഷി​യു​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ മാ​റാ​നു​ള്ള പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വാ​ക്ക​ൾ കൃ​ഷി​യെ ആ​ധു​നി​ക​വും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​മീ​ണ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളു​ടെ​യും അ​മി​ത​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം മ​ണ്ണി​ന്റെ ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​ത കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ള വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മേ ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന 18,000 കോ​ടി​യു​ടെ പി.​എം കി​സാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 21ാം ഗ​ഡു​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    കോയമ്പത്തൂരിൽ മോദിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു; കരി​ങ്കൊടി

    ചെ​ന്നൈ: കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ജൈ​വ കാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ കോ​ലം ക​ത്തി​ച്ചും ക​രി​​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ചും പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബി​ഹാ​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പീ​ഡി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ത​ന്തൈ പെ​രി​യാ​ർ ദ്രാ​വി​ഡ ക​ഴ​കം, ആ​ദി ത​മി​ഴ​ർ പേ​ര​വൈ, വി​ടു​ത​ലൈ ശി​റു​തൈ​ക​ൾ ക​ക്ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​വി​നാ​ശി റോ​ഡി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ‘മോ​ദി ഗോ ​ബാ​ക്’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ര​വ​ധി പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiTamilnadu protest
    News Summary - protest against modi at coimbatore
    Similar News
    Next Story
    X