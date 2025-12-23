Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Dec 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:07 PM IST

    അസമിലെ ഗോത്ര മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം

    ഗു​വാ​ഹ​തി: അ​സ​മി​ൽ ഗോ​ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ക​ർ​ബി ആം​ഗ്ലോ​ങ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ വീ​ണ്ടും സം​ഘ​ർ​ഷം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി വീ​ശി​യും ടി​യ​ർ ഗ്യാ​സ് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചും സ​മ​ര​ക്കാ​രെ തു​ര​ത്തി.

    ഗോ​ത്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലു​ള്ള മ​റു​വി​ഭാ​ഗം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ക​ൾ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കി​യ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച, നേ​രി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും മ​ന്ത്രി റ​നോ​ജ് പെ​ഗു​വി​നെ ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ ​പെ​ഗു പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ക​ട​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് മ​റു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി ഇ​വ​ർ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി. നി​ര​വ​ധി പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:AssamAssam protest
