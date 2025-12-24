Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:29 AM IST

    മുസ്‍ലിംകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി; പ്രഫസർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ

    മുസ്‍ലിംകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി; പ്രഫസർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ
    ന്യൂഡൽഹി: മുസ്‍ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി ജാമിയ മിലിയ ഇസ്‍ലാമിയ യൂനിവേഴ്സിറ്റി പ്രഫസർ വിരേ​ന്ദ്ര ബാലാജി ഷഹരേക്ക് സസ്പെൻഷൻ. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ യുനിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ​​പേപ്പറിലാണ് ചോദ്യം ഉൾ​െപ്പട്ടത്.

    മുസ്‍ലിം ന്യുനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ ഉദാഹരണസഹിതം വിവരിക്കാനായിരുന്നു 15 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ ഒരു കമിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് വരെ പ്രഫസർ സസ്​പെൻഷനിൽ തുടരും.

    രജിസ്റ്റാർ സി.എ ഷെയ്ഖ് സെയ്ഫുള്ളയാണ് പ്രഫസറെ സസ്​പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ സസ്​പെൻഷൻ തുടരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സസ്​പെൻഷൻ കാലയളവിൽ ഡൽഹി വിട്ടുപോകരുതെന്നും നിർദേശിച്ചുണ്ട്. സസ്​പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പ്രഫസർക്കെതിരെ നിയനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പിന്നീട് പ്രഫസർക്കെതിരെ കേസ് നൽകില്ലെന്ന് യുനിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം, വിവാദത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായ കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി തയാറായിട്ടില്ല.സംഭവം വിശദീകരിക്കാൻ യുനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    TAGS:question paperJamia Millia Islamia UniversityIndia News
    News Summary - Professor Suspended Over "Atrocities Against Muslims" Question In Exam Paper
