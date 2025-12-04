Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 12:53 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 2:11 PM IST

    ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസിൽ പ്രഫ. ഹാനി ബാബുവിന് ജാമ്യം; അഞ്ച് വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം

    ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസിൽ പ്രഫ. ഹാനി ബാബുവിന് ജാമ്യം; അഞ്ച് വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം
    മുംബൈ: ഭീ​മ-​കൊ​റേ​ഗാ​വ്​ -എ​ൽ​ഗാ​ർ പ​രി​ഷ​ത്​​ കേ​സി​ൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളിയായ മുൻ ഡൽഹി സർവകലാശാല പ്രഫ. ഹാനി ബാബുവിന് ജാമ്യം. അഞ്ച് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് ബോംബെ ഹൈകോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നിലവിൽ നവി മുംബൈയിലെ തലോജ ജയിലിലാണ് ഹാനി കഴിയുന്നത്.

    കേസിന്‍റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി ജയിലിലാണെന്നും ഹാനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ റോണ വിൽസൺ, സുധീർ ധവാലെ എന്നിവർ ജയിലിൽ കിടന്ന അത്രയുംകാലം ഹാനി ബാബു ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എൻ.ഐ.എ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    നേരത്തെ, ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഹാനി ബാബു ജാമ്യം തേടി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ബോംബെ ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കാനായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹാനി ബാബു വീണ്ടും ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    2020 ജൂലൈ 28നാണ്​ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ ഹാനി ബാബുവിനെ പൊലീസ് അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്യുന്നത്​. 2019 സെപ്​റ്റംബറിലും 2020 ആഗസ്​റ്റിലും നടന്ന റെയ്​ഡുകളിൽ ഹാനിയുടെ പുസ്​തകങ്ങൾ, രേഖകൾ, ഇലക്​ട്രോണിക്​ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

    കേസിൽ അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്യപ്പെട്ട 12ാമത്തെ വ്യക്​തിയാണ്​ ഡൽഹി സർവകലാശാല അസോസിയറ്റ്​ പ്രഫസർ എം.ടി. ഹാനി ബാബു. ഹൈദരബാദ്​ ഇഫ്​ലുവിലും ജർമനിയിലെ കോൺസ്​റ്റാൻസ്​ സർവകലാശാലയിലും ഉപരിപഠനം നടത്തിയ ഭാഷാശാസ്​ത്ര വിദഗ്​ധനും സ്വയം സമർപ്പിതനായ വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമാണ്​ അദ്ദേഹം. അംബേദ്​കറൈറ്റ്​ എന്ന്​ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഹാനി ജാതിവിരുദ്ധപ്പോരാട്ടത്തിനും സാമൂഹിക നീതിക്കുമായാണ്​ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെലവിട്ടത്.

    കു​​പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ ഭീ​​മ കൊ​​റേ​​ഗാ​​വ്​ കേ​​സി​​ൽ 16 പേ​​രാ​​ണ്​ ജ​​യി​​ലി​​ല​ട​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. മ​​ല​​യാ​​ളി​​യാ​​യ റോ​​ണ വി​​ൽ​​സ​​ൺ, ഹാ​​നി ബാ​​ബു, സു​​​രേ​​​ന്ദ്ര ഗാ​​​ഡ്‌​​​ലി​ങ്, ഷോ​​​മ സെ​​​ൻ, സു​​​ധീ​​​ർ ധാ​​​വ​​​ലെ, മ​​​ഹേ​​​ഷ് റൗ​​​ത്, സു​​ധ ഭ​​ര​​ദ്വാ​​ജ്, വ​​ര​​വ​​ര റാ​​വു, ആ​​ന​​ന്ദ്​ തെ​​ൽ​​തും​​ബ്​​​ഡെ തു​​ട​​ങ്ങി രാ​​ജ്യ​​ത്തെ പ്ര​​മു​​ഖ ചി​​ന്ത​​ക​​രും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രും ആ​​ക്​​​ടി​​വി​​സ്​​​റ്റു​​ക​​ളു​മാ​​ണ്​ ത​ട​വി​ല​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

