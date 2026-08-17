‘എത്ര കേസുകൾ വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യട്ടെ’; ആർ.എസ്.എസിന്റെ ദേശസ്നേഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല -പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെtext_fields
ബംഗളൂരു: ആർ.എസ്.എസ്, ബി.ജെ.പി, എ.ബി.വി.പി എന്നിവയുടെ ദേശസ്നേഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോൺഗ്രസിന് ആവശ്യമില്ലെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാത്തവരിൽ നിന്ന് ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അംഗീകാരം തേടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബംഗളൂരുവിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഖാർഗെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഇവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുക്കൻമാർ 52 വർഷത്തോളം ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയില്ലെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കുന്നതിനിടെ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖാർഗെയുടെ പ്രതികരണം. ദേശീയഗാനവും ദേശീയഗീതവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ ബി.ജെ.പി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എത്ര കേസുകൾ വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യട്ടെയെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
യു.ജി.സി-നെറ്റ് പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തുന്നതിലും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ഖാർഗെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ശേഷം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രൾഹാദ് ജോഷിയെ പകരം നിയമിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രൾഹാദ് ജോഷിയും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനും കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഖാർഗെ ആർ.എസ്.എസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതായും ആരോപിച്ചു. ആർ.എസ്.എസ് ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ച് അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ തലമുറ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി.
ആർ.എസ്.എസിനെ ആയിരം തലയുള്ള വിഷപ്പാമ്പ് എന്ന് മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ഖാർഗെ പ്രതികരിച്ചു. സംഘടനയുടെ സ്വാധീനം അതിനേക്കാൾ വ്യാപകമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. നിരവധി ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അസംതൃപ്തിയും വർഗീയതയും വളർത്തുകയാണെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. ആർ.എസ്.എസിന്റെ ചരിത്രം ശരിയായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ സംഘടനക്ക് സംഭാവനയില്ലെന്നും രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ് അതിന്റെ സംഭാവനയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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