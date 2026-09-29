Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം; തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ 24 മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/private-bus-owners
    cancel

    ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്റെ വനിതകൾക്കായുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി കൂടുതൽ ബസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ 24 മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 29 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നത്. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

    ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ കൂടുതൽ വിഭാഗം സർക്കാർ ബസുകളിലേക്ക് വനിതകളുടെ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതിഷേധം. ദിനംപ്രതിയുള്ള ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളെ ഈ പദ്ധതി തകർത്തു കളയുമെന്ന് നാക്കക്കൽ ജില്ലാ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി കുപ്പുസാമി വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾ നേരിടുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സമരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    നഗര സർവീസ് ബസുകളിൽ മാത്രമായി ആരംഭിച്ച സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്, ഡീലക്സ് സർക്കാർ ബസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം സ്വകാര്യ ബസുകളിലെ യാത്രാനിരക്ക് കുത്തനെ കുറക്കുമെന്നും ഇത് ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ടക്ടർമാരുടെയും ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കുമെന്നും ഉടമകൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

    സർക്കാർ ഗതാഗത കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് നൽകുന്നതിന് സമാനമായ നഷ്ടപരിഹാരമോ, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളോ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പണിമുടക്കെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂല പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Private bus owners in Tamil Nadu announce 24 hour strike
    Next Story
    X