Madhyamam
    India
    date_range 14 Jan 2026 7:09 AM IST
    date_range 14 Jan 2026 7:09 AM IST

    ഭിന്നവിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി; പൊതുസേവകനെതിരായ അഴിമതി അ​ന്വേഷണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി

    ഭിന്നവിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി; പൊതുസേവകനെതിരായ അഴിമതി അ​ന്വേഷണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി
    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2018ൽ ​ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ‘17-എ’ ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സാ​ധു​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഭി​ന്ന വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​സേ​വ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ന്ന് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് നാ​ഗ​ര​ത്ന വി​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തി​നോ​ട് വി​യോ​ജി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ​ക​രം ലോ​ക്പാ​ലോ ലോ​കാ​യു​ക്ത​യോ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. വി​ധി​യി​ൽ ഭി​ന്നി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഷ​യം ഉ​ചി​ത​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് വി​ടാ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നോ​ട് ഇ​രു​വ​രും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് ‘17-എ’ -ജ​സ്റ്റി​സ് നാ​ഗ​ര​ത്ന

    മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ‘17-എ’ ​വ​കു​പ്പ് അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രാ​യ പൊ​തു​സേ​വ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന ത​ന്റെ വി​ധി​യി​ൽ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഈ ​വ​കു​പ്പ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വി​നീ​ത് നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ​യും സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ സ്വാ​മി​യു​ടെ​യും കേ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ധി​ക​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ര​ത്തെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു പു​തി​യ വ​കു​പ്പ്. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രെ​യും വി​ശ്വ​സ്ത​രെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ർ​ക്കും വി​ശ്വ​സ്ത​ർ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ഭ​യ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ഡ്വ. പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ൺ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ വ​കു​പ്പാ​ണ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ച​ത് ജ​സ്റ്റി​സ് നാ​ഗ​ര​ത്ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി റ​ദ്ദാ​ക്കേ​ണ്ട -ജ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ

    പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ത​ന്റെ വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തി ആ ​വ​കു​പ്പ് ത​ന്നെ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്താ​ൽ ലോ​ക്പാ​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ക്രീ​നി​ങ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​കും. അ​തി​നാ​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണം. അ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ​ക​രം ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ൽ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. ലോ​ക്പാ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ ​വ​കു​പ്പ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യെ ത​ന്നെ വേ​ണ്ടെ​ന്നു വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രും വി​ശ്വ​സ്ത​രു​മാ​യ പൊ​തു​സേ​വ​ക​രെ ദു​രു​പ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​പ​രീ​ത ഫ​ല​മു​ള​വാ​ക്കും. പൊ​തു​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​ക​ണ​​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക​രു​തെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​രു സ​ന്തു​ല​നം വേ​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ വി​ധി​ച്ചു.

    TAGS:central governmentPublic ServantSupreme Court
    News Summary - Prior approval granted for corruption investigation against public servant
