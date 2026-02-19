Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    എ.ഐ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വലുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

    narendra modi
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ഭാ​ര​ത് മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ ഇം​പാ​ക്ട് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ലീ​ന​റി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ അ​ധാ​ർ​മി​ക വി​നി​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം ഡേ​റ്റ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും സു​താ​ര്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചും നൈ​തി​ക​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ചു.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ണ്, എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്‍റെ ദി​ശ നി​ർ​ണ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. എ.​ഐ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അഭിനന്ദി​ച്ച് മാ​ക്രോ​ൺ

    അ​തി​വേ​ഗം മു​ന്നേ​റു​ന്ന നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യെ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ. ഐ.​ഐ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ പോ​ലു​ള്ള സ​ഖ്യ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സ്വ​ന്തം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന മും​ബൈ​യി​ലെ വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും കൈ​മാ​റാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ലോ​ക​ത്ത് മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​വും കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ.ഐ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത പാ​ത -സാം ​ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. എ.​ഐ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും അ​തി​ന്‍റെ നീ​തി​പൂ​ർ​വ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ കു​തി​പ്പി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും അ​താ​ണ് ഉ​ത്ത​മ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബിൽഗേറ്റ്സ് എത്തിയില്ല

    എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ഫ​യ​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് മേ​ധാ​വി ബി​ൽ​ഗേ​റ്റ്സ് എ.​ഐ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ച് വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ഗേ​റ്റ്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ലൈം​ഗി​ക കു​റ്റ​വാ​ളി ജെ​ഫ്രി എ​പ്സ്റ്റീ​ന്റെ ഫ​യ​ലി​ൽ ബി​ൽ​ഗേ​റ്റ്സി​ന്റെ പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബി​ൽ​ഗേ​റ്റ്സി​ന്റെ പേ​ര് എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ഫ​യ​ലി​ൽ വ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തെ​റ്റാ​യ ചെ​യ്തി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഗേ​റ്റ്സ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

