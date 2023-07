കർഷകന് അരലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ന്തോ​റും സ​ർ​ക്കാ​ർ 6.5 ല​ക്ഷം ​കോ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും ഓ​രോ ക​ർ​ഷ​ക​നും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 50,000 രൂ​പ വീ​തം ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ല​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ഇ​ത് വാ​ഗ്ദാ​ന​മ​ല്ല, ‘മോ​ദി​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പാ’​ണെ​ന്നും 17ാമ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യ​വെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

രാ​സ​വ​ളം സ​ബ്‌​സി​ഡി, ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ സം​ഭ​ര​ണം, പി.​എം കി​സാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ജീ​വി​തം മാ​റ്റാ​ൻ വ​ലി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഓ​രോ ക​ർ​ഷ​ക​നും ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 50,000 രൂ​പ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല, ചെ​യ്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി.​എം കി​സാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി കീ​ഴി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നേ​രി​ട്ട് 2.5 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ കൈ​മാ​റി. 2014ന് ​മു​മ്പു​ള്ള അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക ബ​ജ​റ്റ് 90,000 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ മാ​​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​സ​വ​ള​ത്തി​ന് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വ​ളം സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക്കാ​യി 10 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

