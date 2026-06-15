പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം; 'ധുരന്ധർ' സ്റ്റൈൽ വിഡിയോ ഒരുക്കി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിന്റെ സർപ്രൈസ്!text_fields
ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ഹൃദ്യവുമായ രീതിയിൽ സ്വാഗതമേകി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. ഫ്രാൻസിലെ നൈസ് നഗരത്തിൽ വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷങ്ങളും വിവിധ ചർച്ചകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും കോർത്തിണക്കി തയാറാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക വിഡിയോ മാക്രോൺ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ പങ്കുവെച്ചു. 'ധുരന്ധർ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഏറെ ജനപ്രിയമായ 'ആരി ആരി' എന്ന ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മനോഹരമായ വിഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
വെറും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വിഡിയോയിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുന്നതും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം എന്നിവയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ബോളിവുഡ് ഗാനം കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നതോടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു തനി ഇന്ത്യൻ ടച്ച് നൽകാൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിന് സാധിച്ചു.
ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന 'ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് 2026' കോൺക്ലേവിലും ഗ്ലോബൽ എ.ഐ സമിറ്റിലും പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ സിനിമാറ്റിക് ശൈലിയിലുള്ള നന്ദി പ്രകാശനം കൂടിയായിരുന്നു ഈ വിഡിയോ. മാക്രോണിന്റെ ഈ ഹൃദ്യമായ പോസ്റ്റിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ നന്ദി അറിയിച്ചു. സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി തുടങ്ങിയ പുത്തൻ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ മറുപടിയിൽ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോൺ ഇന്ത്യൻ ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തെയും ബോളിവുഡിനെയും തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. ഈ വർഷം ആദ്യം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങുമ്പോൾ പങ്കുവെച്ച യാത്രാമൊഴി വിഡിയോയിലും ബോളിവുഡ് സംഗീതം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നത് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ തരംഗമായി മാറിയ ഈ വിഡിയോക്ക് പുറമെ, ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിൽ നിന്നെടുത്ത മറ്റൊരു സെൽഫിയും മാക്രോൺ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഫ്രഞ്ച് നഗരമായ 'നൈസ്' എന്ന പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ "നൈസ്!" എന്ന ഒറ്റവാക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയത്. നൈസ് നഗരത്തിൽ വെച്ച് ഇരു നേതാക്കളും 'ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് 2026' എന്ന പരിപാടി സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ പ്രതിരോധ സഹകരണം, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം, ആണവോർജ്ജം, കൃത്രിമബുദ്ധി തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിലെ പുരോഗതി ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ, ആഗോള വ്യാപാരം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും യുക്രെയ്നിലെയും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രത്യേക സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലുള്ളത്.
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