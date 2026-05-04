തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയിന്റെ തേരോട്ടം; ടി.വി.കെയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ച നടൻ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കവെയാണ്, എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്. 'തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ വോട്ടർമാരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ടി.വി.കെയെയും വിജയ്യെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു' എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. തമിഴ്നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങിയ ടി.വി.കെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ ശക്തിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. പല എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളെയും ശരിവെച്ചുകൊണ്ട്, നൂറിലധികം സീറ്റുകളിൽ ടി.വി.കെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു. ഡി.എം.കെ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ എന്നീ വൻമരങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ വിജയ്യുടെ ജനപ്രീതിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register