'പത്രപ്രവർത്തകർക്കും ആണി ഘടിപ്പിച്ച ലാത്തി പ്രയോഗം'; മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും മേലുള്ള ഗുരുതരമായ കടന്നുകയറ്റമെന്ന് എഫ്.പി.സി

'പത്രപ്രവർത്തകർക്കും ആണി ഘടിപ്പിച്ച ലാത്തി പ്രയോഗം'; മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും മേലുള്ള ഗുരുതരമായ കടന്നുകയറ്റമെന്ന് എഫ്.പി.സിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർമന്തറിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളിലും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പ്രസ് ക്ലബ്സ് (FPC) ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും മേലുള്ള ഗുരുതരമായ കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് സംഘടന വിലയിരുത്തി.
ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഗൗതം ലാഹിരി, സെക്രട്ടറി ജനറൽ സൗരഭ് ദുഗ്ഗൽ എന്നിവർ പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പൗരന്മാർക്ക് മൗലികാവകാശമുണ്ടെങ്കിലും, സമരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധക്കാരുടെയോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകരുതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരല്ലെന്നും, അവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും സംഘടന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും, എഡിറ്റോറിയൽ തീരുമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ റിപ്പോർട്ടർമാർ ജനരോഷത്തിന് ഇരയാകാത്ത സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എഫ്.പി.സി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പൊലീസിന്റെ അതിക്രമത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ ഡൽഹി പൊലീസും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും അമിതമായ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതിനെതിരെയും ഫെഡറേഷൻ രംഗത്തുവന്നു. സമരക്കാർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നേരെ ഷോക്ക് ബാറ്റണുകൾ, പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ, ആണികൾ ഘടിപ്പിച്ച ലാത്തികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചതായി സംഘടന ആരോപിച്ചു. പൊലീസിന്റെ നടപടിയിൽ 'ഔട്ട്ലുക്ക്' മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന് പെല്ലറ്റ് കൺ പ്രയോഗത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡി.കെ. ബസു കേസ് വിധിയുടെ ലംഘനമായാണ് പ്രക്ഷോഭ സ്ഥലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഫെഡറേഷൻ വിലയിരുത്തിയത്. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെയും ആർ.എ.എഫിന്റെയും പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരിച്ചറിയൽ ബാഡ്ജുകൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ജൂലൈ 20-ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ ഉന്നത നീതിപീഠം സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്ന് എഫ്.പി.സി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഫെഡറേഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജുഡീഷ്യറിയുടെയും സർക്കാരുകളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് മാധ്യമ ലോകത്തിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യം.
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