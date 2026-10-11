'ഇന്റർനെറ്റും മെട്രോയും അടച്ചിട്ട് ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്'; റിപ്പോർട്ടർമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ പത്രപ്രവർത്തക സംഘടനകൾ

'ഇന്റർനെറ്റും മെട്രോയും അടച്ചിട്ട് ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്'; റിപ്പോർട്ടർമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ പത്രപ്രവർത്തക സംഘടനകൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രമുഖ മാധ്യമ സംഘടനകൾ. പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പി.സി.ഐ), ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് പ്രസ് കോർപ്സ്, ഡൽഹി യൂണിയൻ ഓഫ് ജേണലിസ്റ്റ്സ്, കേരള യൂണിയൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ജേണലിസ്റ്റ്സ് (ഡൽഹി ഘടകം) എന്നീ സംഘടനകൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ പോലീസിന്റെ കിരാത നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
പ്രസ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടും പോലീസുകാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോണുകളും ക്യാമറ ഉപകരണങ്ങളും ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പരഞ്ജോയ് ഗുഹ താക്കൂർത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കസ്റ്റഡിയിൽ; ഫെഡറേഷൻ നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം
ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നൂറുകണക്കിന് സമരക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് നടപടികൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ബസുകളിൽ കയറ്റി ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കും ചാണക്യപുരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുമുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പരഞ്ജോയ് ഗുഹ താക്കൂർത്ത, ദ ക്വിന്റ്, ദ വയർ, സ്ക്രോൾ, റിപ്പോർട്ടർ ടിവി, നവഭാരത് ടൈംസ്, ന്യൂസ്ലാൻഡ്രി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാരാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്.
പി.ഐ.ബി അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമേ വാർത്ത ശേഖരിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ എന്ന ഡൽഹി പോലീസിന്റെ വിചിത്ര വാദത്തെ മാധ്യമ സംഘടനകൾ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം പി.ഐ.ബി കാർഡുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു വിഭാഗം സ്വതന്ത്ര-ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഇത്തരം കാർഡുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പ്രസ്താവന ഓർമിപ്പിച്ചു.
'ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് തുല്യം': നിരുപാധികം വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
തലസ്ഥാനത്ത് 22,000 പോലീസുകാരെയും അർദ്ധസൈനികരെയും വിന്യസിക്കുകയും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുകയും ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്ത് തലസ്ഥാനത്തെ കോട്ടപോലെ മാറ്റിയ നടപടിയെ സംഘടനകൾ വിമർശിച്ചു:
"ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമാധാനപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ തടയാൻ 22,000 അർദ്ധസൈനികരെ വിന്യസിച്ചും മെട്രോകളും ഇന്റർനെറ്റും അടച്ചുപൂട്ടിയും തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു തടവറയാക്കി മാറ്റുന്നതും, കാരണം കൂടാതെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതും ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്."
— സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഉടനടി നിരുപാധികം വിട്ടയക്കുക, പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളും ഫോണുകളും തിരികെ നൽകുക, ഡൽഹി പോലീസ് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുക, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചിട്ടും കസ്റ്റഡിക്ക് ഉത്തരവിട്ട ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
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